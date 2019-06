Ordnung und Sauberkeit: 48er am Wiener Donauinselfest

Auch im heurigen Jahr stehen die Mitarbeiter der 48er wieder bereit, wenn es darum geht, für Ordnung um Sauberkeit am Wiener Donauinselfest zu sorgen.

Die 48er sind ab heute wieder fließig am Wiener Donauinselfest im Einsatz. Die Putzprofis starten jeweils um 4 Uhr. Es werden rund 100 Mitarbeiter mit mehr als 30 Fahrzeugen im Einsatz sein.

900 Müll- und Alststoffgefäße werden am Donauinselfest aufgestellt. Auch das Mistkübelangebot wird durch 200 zusätzliche Springkörbe verdichtet.

Mehrwegbecher am DIF verringern Müll

Durch die waschbaren Mehrwegbecher und Pfandregelung können Unmengen an Müll reduziert werden.

Auch genügend WC-Container stehen den Besuchern zur Verfügung. Diese WC-Anlagen sind besonders sparsam im Wasserverbrauch und daher auch beim Abwasser. Die Urinale funktionieren ohne Wasser. Nach den erfolgreichen Einsätzen in den Vorjahren sind auch heuer wieder WC-Anhänger im Einsatz, bei denen die Spülung in der Kabine äußerst sparsam im Wasserverbrauch ist: möglich wird das durch ein Vakuum-Spülsystem - ähnlich wie in Zügen und Flugzeugen.