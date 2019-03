Ordensspitäler in Österreich: Gesetzliche Verankerung gewünscht

Österreichs Ordensspitäler wünschen sich eine gesetzliche Verankerung - nämlich im Krankenanstaltengesetz.

Ordensspitäler wünschen sich gesetzliche Verankerung

Etwas mehr als 20 Prozent der Betten in nicht gewinnorientierten Spitälern entfallen hierzulande auf private Träger. Österreich liegt damit etwa gleichauf mit Ländern wie Spanien oder Portugal, hat das Institut für Höhere Studien (IHS) für die Ordensspitäler erhoben. Höher ist ihr Anteil etwa in Deutschland, und in den Niederlanden sind 100 Prozent aller Träger privat-gemeinnützig. Die privaten Träger dienten selbst in staatlichen Gesundheitssystemen wie Dänemark oder England dazu, die eigenen Spitäler zu mehr Effizienz und Qualität anzuregen.