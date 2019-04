Ordensleute laufen drei Staffeln beim Vienna City Marathon

Ordensfrauen und Ordensmänner aus ganz Österreich werden beim Vienna City Marathon drei Staffeln mitlaufen.

“Bewegung ist ein Gebet mit dem ganzen Körper” – So scheint das Motto für die Ordensleute zu sein, die am 7. April drei Staffeln beim Vienna City Marathon laufen. Erkennbar werden sie an ihren T-Shirts sein. Diese wurden eigens gestaltet. Darauf wird das Motto des heurigen Jahres in den Ordensgemeinschaften zu sehen sein: “#wach – für ein gutes Leben aller”.