Orchesterakademie der Wiener Philharmoniker startet

Zwölf musikalischen Ausnahmetalenten wird ab September in der Orchesterakademie der Wiener Philharmoniker der "letzte Schliff" verpasst.

Die Wiener Philharmoniker schlagen ein neues Kapitel auf: Mit Anfang September starten sie ihre eigene Orchesterakademie, in der zwölf junge Musiker im Alter von 18 bis 27 Jahren den "Feinschliff" erhalten sollen.

Am Donnerstag wurden die "Rohdiamanten" und die Details der Akademie am Rande der zu Ende gehenden Salzburger Festspiele den Medien vorgestellt.

Musiker "auf allerhöchstem Niveau" werden ausgebildet

Man erinnert sich an den Werbespruch einer Partnervermittlung: "Wir hoffen, dass uns möglichst viele Mitglieder abhandenkommen", formulierte es Akademie-Geschäftsführer und Kontrabassist Michael Bladerer. Und in einem Fall ist das bereits vor Beginn des zweijährigen Lehrganges passiert: Der ausgewählte Oboist gewann am Tag nach der Aufnahme gleich das Probespielen bei den "Wienern" für die Solooboe und wechselt daher sofort ins Orchester. Und der Holzbläser soll kein Einzelfall bleiben.