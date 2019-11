"Orange the World": Weltweite Kampagne gegen Gewalt an Frauen

Die von UN Women lancierte Kampagne "Orange the World" ruft auch heuer während der "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" zwischen 25. November - dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen - und 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, dazu auf, weltweit Gebäude orange zu beleuchten. In Österreich sollen mehr als 130 Gebäude orange illuminiert werden.

Fokus liegt auf Opferschutzgruppen

In Österreich wird die Kampagne von UN Women Austria, Soroptimist International Austria, dem Ban Ki-moon Centre und HeForShe Graz zum dritten Mal umgesetzt. Parallel dazu finden zahlreiche Veranstaltungen zum Thema statt. Der Fokus liegt heuer bei Opferschutzgruppen, die in den Krankenhäusern eingerichtet sind - so unterstützen hierzulande auch 65 Krankenhäuser die Kampagne.

Kampagne gegen Gewalt an Frauen

Seit 1981 erinnern weltweit Fraueninitiativen und Menschenrechtsorganisationen wie Terre des Femmes jedes Jahr an das nach wie vor erschreckende Ausmaß der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen und Mädchen und an deren Recht auf ein gewaltfreies Leben. Seit 1992 finden auch in Österreich Aktionen und Veranstaltungen statt. Hintergrund des Aktionstages am 25. November ist die brutale Ermordung der drei Schwestern Patria, Minerva und Maria Teresa Mirabal an diesem Tag im Jahr 1960 nach monatelanger Verfolgung und Folter durch den dominikanischen Geheimdienst.