Opus-Sänger erkrankt: Band muss Auftritte absagen

Der Sänger der Austropop-Band Opus befindet sich derzeit aufgrund einer Entzündung am Herzen im Krankenhaus. Kommende Auftritte müssen daher leider abgesagt werden.

Wegen einer Entzündung am Herzen bei Sänger Herwig Rüdisser muss die Austropop-Band Opus ("Live is Life") ihre kommenden Auftritte in Linz (24.) und im Tiroler Alpbach (30. August) absagen. Rüdisser befinde sich im Krankenhaus und müsse möglicherweise operiert werden, wie Opus-Gitarrist Ewald Pfleger am Montag in einer Aussendung mitteilte.