Über 300.000 Kino-Besucher sahen bereits "Oppenheimer" in Österreich. ©Photo by VALERIE MACON / AFP (Symbolbild)

"Oppenheimer" ist Riesenerfolg in Kinos in Österreich

Bereits über 300.000 Kino-Besucher haben in Österreich bereits "Oppenheimer" in den heimischen Kinos gesehen, so Universal am Mittwoch.

Neben "Oppenheimer" konnten heuer nur noch "Barbie" und "Super Mario Bros." die Marke von 300.000 Kino-Besuchern in Österreich erreichen. Dafür gibt es das "Goldene Ticket". Christopher Nolans Film um den "Vater der Atombombe" ist bereits das umsatzstärkste Werk des Regisseurs in Österreich.

"Oppenheimer" auch weltweit Riesenerfolg im Kino

Das weltweite Einspielergebnis von "Oppenheimer" beträgt mittlerweile mehr als 500 Millionen Dollar (rund 456 Mio. Euro). Nolans Filme, darunter "Tenet", "Dunkirk", "Interstellar", "Inception" und die "Dark-Knight"-Trilogie, haben laut Universal weltweit mehr als fünf Milliarden Dollar eingespielt und insgesamt elf Oscars sowie 36 Nominierungen erhalten.