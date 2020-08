Opferstockdieb in Wien und Niederösterreich unterwegs

In Wiener Neustadt ist ein 49-Jähriger als Opferstockdieb festgenommen worden. Er soll auch in Wien tätig gewesen sein, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag mit.

Der Beschuldigte ist in Haft.

Der rumänische Staatsbürger war am Dienstagnachmittag nach dem Verlassen einer Kirche in Wiener Neustadt angehalten und kontrolliert worden. Dabei wurde laut Polizei "eindeutiges Tatwerkzeug" entdeckt und sichergestellt.

Opferstockdieb: 600 Euro Schaden

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden dem 49-Jährigen ein Opferstockdiebstahl in einer weiteren Kirche in Wiener Neustadt im Juli und zwei derartige Taten in Gotteshäusern in Wien-Alsergrund und -Donaustadt in der Zeit von März bis 11. August 2020 zugeordnet. Der angerichtete Gesamtschaden betrug mindestens 600 Euro.

Der Rumäne war geständig. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.