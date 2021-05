Opferstock-Diebe in Melk umtriebig

In den vergangenen Tagen kam es zu Opferstockdiebstählen in der Stiftskirche und Pfarrkirche Melk. Über 200 Euro wurden entwendet.

Der Diebstahl wurde am Mittwochnachmittag bemerkt. Der Schaden betrug etwa 200 Euro. Bereits am Dienstagabend wurden einer Aussendung zufolge die beiden Opferstöcke in der Pfarrkirche Melk aufgebrochen. Die Beute soll 30 bis 40 Euro betragen haben. Erheblich höher sei der Sachschaden an den Opferstöcken, so das Stift.