Opferanwälte wollen Asylsystem reformieren

Die Angehörigen-Anwälte der beiden ermordeten Mädchen Leonie und Manuela haben einen strengeren Umgang mit straffäligen Asylwerbern gerordert. Die Anwälte kritisierten das akutelle Asylsystem und stellten eine Reihe von Forderungen auf.

Bei einer Pressekonferenz am Montag kritisierten Florian Höllwarth und Johannes Öhlböck das aktuelle Asylsystem und stellten eine Reihe von Forderungen auf. Sie plädierten für schnellere Asylverfahren, Arbeitsmöglichkeiten für Geflüchtete beziehungsweise Abschiebungen bei rechtlichen Verfehlungen. Die Menschenrechte wolle man aber unbedingt einhalten.

Opferfamilien wollen Verbesserung des Asylsystems

"Am Ende soll nicht Fremdenhass stehen, sondern Integration", sagte Öhlböck. Er betonte, dass die Initiative ein Wunsch der Opferfamilien sei. Bei der Pressekonferenz wurde eine Videobotschaft der Angehörigen gezeigt, in dem diese ihre Anliegen formulierten. Es gehe nicht um Rache, sondern eine Verbesserung des Systems, so die beiden Anwälte. Die Forderungen könnten mithelfen, weitere Morde zu verhindern.