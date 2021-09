Opfer- und Täterberatung bei Gewaltschutz einig

Am Donnerstag fand das erste Vernetzungstreffen im Innenministerium zum Thema Gewaltschutz statt. Dabei soll der Austausch zwischen den Opfer- und Täterberatungen gefördert werden.

Seit 1. September müssen nach häuslicher Gewalt Weggewiesene an einer sechsstündigen Beratung teilnehmen, die Gespräche fokussieren auf Deeskalation, Normvermittlung und Problemeinsicht. Ein Vernetzungstreffen am Donnerstag im Innenministerium sollte den "Schulterschluss" von Opferschutzorganisationen mit den Stellen für die neu etablierte sogenannte opferschutzorientierte Täterarbeit verdeutlichen.

Täter mehrheitlich männlich

Ziel ist es die Opfer zu schützen und Gewalt zu vermeiden

"Unser gemeinsames Ziel ist es, Opfer zu schützen und weitere Gewalt so gut wie möglich zu vermeiden", sagte Christoph Koss, Geschäftsführer des Vereins Neustart, der in Wien und vier weiteren Bundesländern für die Gewaltpräventionsberatung nach Betretungs- und Annäherungsverboten verantwortlich zeichnet. Es brauche ein Zusammenspiel aller Institutionen - Sicherheitsbehörden, Gewaltschutzzentren, Beratungsstellen für Gewaltprävention und Männerberatungen. Bisher habe allein der Verein Neustart in seinem Zuständigkeitsbereich 169 Fälle zugewiesen bekommen. Die Weiterleitung durch die Polizei erfolge überaus rasch, nämlich binnen vier Stunden, man sei also gut gestartet, so Koss.