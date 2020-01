Opfer schweigt: Mysteriöse Messerattacke in Wien-Favoriten

Ein 47-Jähriger wurde am Sonntag mit mehreren Schnittverletzungen in Wien-Favoriten aufgefunden. Gegenüber der Polizei gibt sich das Oper jedoch schweigsam.

Die Berufsrettung Wien verständigte am frühen Sonntagmorgen die Polizei, weil ein Verletzter in der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten mehrere Schnittverletzungen aufwies. Laut Rettung waren beim Eintreffen der Sanitäter mehrere Männer anwesend, die sich jedoch vor dem Eintreffen der Polizei entfernten.