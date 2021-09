Opfer-Notruf hat nun auch eine Chatfunktion

Der Opfer-Nutruf des Justizministeriums ist nun auch via Chat erreichbar. Auch via Website oder E-Mail konnte man sich schon informieren. Ab sofort sind Gespräche via chat möglich.

Der Opfer-Notruf 0800 112 112 des Justizministeriums ist nun im Chat erreichbar. Schon bisher konnte man sich auf der Website www.opfer-notruf.at informieren und per Mail Fragen stellen. Ab sofort sind sowohl Gespräche via Chats, als auch das Senden von Webmails direkt über die Website möglich, hieß es in einer Aussendung des Ministeriums am Dienstag.

Erstberatung für Opfer soll "rasch" und "leicht verfügbar" sein

"Es ist mir ein großes Anliegen, dass Opfern von Straftaten eine Erstberatung zur Verfügung steht, die rasch, leicht verfügbar und vor allem kostenlos ist. Betroffene sollen ihre Opferrechte kennen und unkompliziert in Anspruch nehmen können", erklärte Justizministerin Alma Zadic (Grüne).