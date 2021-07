Operation "Liberterra": 174 illegale Migranten in Österreich gefasst

Drei Festnahmen und 174 Aufgriffe von illegal eingereisten Personen: Das ist die Österreich-Bilanz der viertägigen Interpol-Operation "Liberterra". Vor allem im Burgenland, der Steiermark und Tirol wurde verstärkt an den Grenzen kontrolliert.

Im Zuge einer von Interpol mit 47 teilnehmenden Staaten organisierten Operation gegen Schlepperkriminalität wurden weltweit insgesamt 4.000 "illegale Migranten" aus 74 Ländern identifiziert, 286 Verdächtige festgenommen und 430 Opfer von Menschenhandel gerettet. In Österreich wurden "drei Schlepper festgenommen und 174 illegal eingereiste Personen aufgegriffen", hieß es in einer Aussendung des österreichischen Bundeskriminalamts am Montag.