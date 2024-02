188 Schlepperfestnahmen in Ungarn seit Dezember 2022.

188 Schlepperfestnahmen in Ungarn seit Dezember 2022. ©APA/Barbara Gindl (Symbolbild)

"Operation Fox": 188 Schlepper in Ungarn geschnappt

Seit 1. Dezember 2022 sind im Zuge der Operation Fox", bei der österreichische Polizisten in Ungarn in Kooperation mit den dortigen Behörden die Schlepperei bekämpfen, in Ungarn 188 Schlepper festgenommen worden.

Das berichtete das Innenministerium (BMI) am Donnerstag per Aussendung. Die Zahl der Aufgriffe im Burgenland sei jedoch laut BMI entgegen des internationalen Trends stark rückläufig, sie sanken im Zeitraum eines Jahres um über 95 Prozent.

Monatlich 100 Aufgriffe in den letzten drei Monaten in Ungarn

In den vergangenen drei Monaten wurden demnach monatlich knapp 100 Aufgriffe, teilweise sogar weniger verzeichnet. Im Vergleich dazu wurden im November und Dezember 2022 im Burgenland jeweils fast 8.000 bzw. 5.000 Menschen pro Monat aufgegriffen. Im Jänner 2023 lag die Zahl der Aufgriffe bei etwa 2.300 Menschen, die aktuellen Aufgriffe bedeuten so einen Rückgang von über 95 Prozent.

Die Winterzeit habe dabei keine Auswirkung auf die Schlepperkriminalität. Die Schlepperei ist laut BMI ein Geschäftsmodell der organisierten Kriminalität, das losgelöst von Temperaturen erfolgt. Trotz gleichbleibend hohem Migrationsdruck kommt es nur zu Routenverlagerungen und nicht zu saisonalen Schwankungen.

Informationsaustausch wurde verbessert

Der Informationsaustausch nach den Aufgriffen im Burgenland wurde laut den Angaben indes verbessert. Dieser erfolge mit den von den Routen betroffenen Ländern bzw. den Herkunftsländern, um beispielsweise Bunkerwohnungen und Schlepperzellen noch schneller ausforschen und identifizieren zu können. Hunderte Schlepperverdächtige konnten so in den West Balkan-Regionen, inklusive der Türkei, festgenommen werden.

Die Staaten des Westbalkan werden beim Schutz ihrer Grenzen von etwa 130 Polizistinnen und Polizisten aus Österreich verstärkt, beispielsweise in Serbien, Nordmazedonien und Montenegro, sowie im Rahmen der Operation Fox, wo derzeit etwa 40 Polizistinnen und Polizisten aus Österreich ihren Dienst in Ungarn versehen. Die durch Österreich geleitete Task Force "Western Balkan", ein wichtiges Tool im Kampf gegen die Schlepperkriminalität, werde indes weiter ausgebaut, die Türkei ist der Task Force ebenfalls beigetreten.