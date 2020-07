Oper mit freiem Eintritt in Wien

Die Wiener Festspiele finden vom 15. bis 22. August 2020 im Herzen von Wien statt. Der Gründer und Generaldirektor Jesus Leon wählte als international renommierter Belcanto-Tenor die Stadt Wien als Ort für ein internationales Sommer-Opernfestival aus.

Im Schlossgarten des Belvedere wird am 22.08.20 um 20:00 Uhr ein Open-Air-Konzert mit den besten Werken der Opernmusik, mit Lichteffekten, Special Guests und Solisten und Solistinnen der Vienna Opera Academy in Begleitung der Wiener Sinfonia unter der Leitung des britischen Dirigenten Toby Purser, Leiter der Dirigierabteilung am Royal College of Music London, dargeboten.