Open-Air-Ausstellung "Menschenbilder" zeigt die Gesichter Wiens

Die Wiener Landesinnung der Berufsfotografinnen und -fotografen präsentiert ab heute eine nicht alltägliche Fotoausstellung. Unter dem Titel "Menschenbilder" gibt es außergewöhnliche Portraitfotos in beeindruckender Größe zu sehen.

Die Ausstellungen gibt es open air an mehreren leicht zugänglichen Orten im öffentlichen Raum und mit manchmal überraschenden Perspektiven. “Einen Menschen nicht nur einfach abzubilden, sondern in seinem ganzen Wesen festzuhalten”, benennt Innungsmeister Ulrich Schnarr die besondere Herausforderung in der Portraitfotografie, “setzt nicht nur hervorragendes technisches Können voraus, sondern auch Sensibilität und außergewöhnliches Einfühlungsvermögen.”