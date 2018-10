OP-Protokolle gefälscht: Arzt am Wiener AKH wurde suspendiert

Ein AKH-Chirurg wurde nun vom Dienst freigestellt: Er soll sich in zahlreiche OP-Protokolle eingetragen haben, obwohl er nicht der Operateur war.

Der Verdacht gegen einen Arzt am Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH), der Operationsprotokolle falsch ausgefüllt haben soll, hat sich erhärtet. Der Mediziner wurde dienstfrei gestellt. Das teilte die Medizinische Universität Wien am Dienstag in einer Aussendung mit.