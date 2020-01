OÖ: Kirchdorf an der Krems ist Spitzenreiter bei E-Autos

Lässt man Wien beiseite, findet sich der Elektroauto-Hotspot des Landes im oberösterreichischen Bezirk Kirchdorf an der Krems.

Vier von fünf Elektroautos werden auf Firmen zugelassen, daher ist es nicht verwunderlich dass Wien die Nummer 1 bei Elektroautos in Österreich ist.

Kirchdorf an der Krems ist nach Wien Hotspot für Elektroautos

Hinter dem Wirtschaftszentrum des Landes landet der oberösterreichische Bezirk Kirchdorf an der Krems mit seinen rund 55.000 Einwohnern 5,5 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen 2019 entfielen dort auf Elektrofahrzeuge.

Es folgen das niederösterreichische Waidhofen/Thaya und Graz Umgebung, berichtet der VCÖ. Die wenigsten Elektroautos in Relation zu den gesamten Neuzulassungen gab es im Tiroler Reutte mit 0,6 Prozent.

Wiener Innenstadt und Neubau haben höchsten Anteil an E-Autos

In Wien entfällt der höchste Anteil (10,1 Prozent) auf den 1. Bezirk, der in erster Linie ein Büro- und Einkaufsbezirk ist. Nur rund 16.000 Menschen leben rund um den Wiener Stephansdom. Den zweithöchsten Anteil hat der Bezirk Wien Neubau, der als Metropole der Grün-Bewegung in Wien gilt.