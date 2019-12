OÖ: Brand in Tennishalle sorgte für Großeinsatz der Feuerwehr

Am Samstag brach in der Tennishalle von Bad Ischl ein Großbrand aus. Mehr als ein Dutzend Feuerwehren standen im Löscheinsatz.

Ein Aufgebot von 14 Freiwilligen Feuerwehren aus der näheren und weiteren Umgebung versuchte am Samstag mit schwerem Atemschutz die Flammen in der Tennishalle in Bad Ischl zu löschen.