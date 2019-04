OÖ: 50 Kilo-Schrank fiel in Möbelhaus auf Mädchen

Am Mittwoch kippte ein Badezimmerkasten in einem Möbelhaus in Steyr um und fiel auf eine Vierjährige. Das Mädchen blutete danach leicht aus dem Ohr.

In einem Möbelhaus in Steyr ist Mittwochnachmittag ein rund 50 Kilo schwerer Badezimmerkasten umgekippt und auf ein vierjähriges Mädchen aus Niederösterreich gefallen. Es wurde ins Landeskrankenhaus Steyr eingeliefert, berichtete die Polizei.

Vierjährige in Möbelhaus von umkippendem Kasten getroffen Das Kind war mit seinem Vater, einem 35-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten-Land, und seiner Mutter, einer 36-Jährigen aus dem Bezirk Melk, in der Bäderabteilung des Möbelhauses. Plötzlich hörten die Eltern ein dumpfes Geräusch und gleich darauf Schreie ihrer Tochter.

Der Kasten war umgekippt und auf die Vierjährige gefallen. Die Kleine blutete leicht aus dem Ohr. Sie wurde stationär im Spital aufgenommen, um zu klären, wie schwer ihre Verletzungen sind.

Krankenhaus Steyr: “Kind geht es gut” Nach Auskunft des Landeskrankenhauses Steyr sei das Mädchen nicht in Lebensgefahr. “Es geht ihm gut”, so eine Kliniksprecherin auf APA-Anfrage. Allerdings müsse das Kind noch einige Zeit zur Beobachtung im Spital bleiben. Es werde dort von seiner Mutter begleitet.