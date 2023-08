OÖ: Vermisster 80-Jähriger tot aufgefunden

Jener 80-Jährigem der seit Samstag in Bad Ischl in Oberösterreich vermisst worden war, ist am Dienstag-Abend tot in einem Bachbett gefunden worden.

Einwohner von Bad Ischl im Bezirk Gmunden hatten den leblosen Körper des 80-Jährigen entdeckt und Alarm geschlagen. Ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden, so die Polizei.

100 Personen suchten nach Vermisstem 80-Jährigen

Nachdem die Ehefrau den Pensionisten abgängig gemeldet hatte, war am Samstag eine große Suchaktion mit 100 Personen samt Hundestaffel eingeleitet worden. Ab Sonntag suchten Polizeistreifen weiter.