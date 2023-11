OÖ: Mann brutal zusammengeschlagen und in Feld liegen gelassen

Drei bislang unbekannte Schläger fügten einem 64-Jährigen in der Nacht auf Samstag in Oberösterreich schwere Verletzungen zu.

Ein 64-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag auf dem Heimweg in Ort im Innkreis (Bezirk Ried) zusammengeschlagen worden. Eine 44-Jährige fand ihn um 2.00 Uhr in einem Feld in der Nähe ihres Hauses und alarmierte die Polizei. Der Alkoholisierte war schwer verletzt und wurde ins Spital eingeliefert, berichtete die oö. Polizei am Sonntag.