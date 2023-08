OÖ: 13-Jähriger weiter mit Tetanus im Koma

Jener 13-Jähriger, der mit einer lebensbedrohlichen Tetanus-Infektion in der Linzer Kepler Uni Klinik liegt, befindet sich noch immer im künstlichen Koma. Der Bub hatte keinen vollständigen Impfschutz.

Der Gesundheitszustand des 13-Jährigen sei unverändert, teilte eine Sprecherin der Linzer Kepler Uni Klinik (KUK) am Freitag mit. Nach einer Verletzung am Unterschenkel war der Bazillus in den Körper eingedrungen und führte zur Infektion.