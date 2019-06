Onlinebuchungsplattform Travelgenio verurteilt

Die Onlinebuchungsplattform hat laut Handelsgericht Wien irreführende Geschäftspraktiken angewandt. Das sogenannte "Flexible Ticket" war im Endeffekt nicht ganz so flexibel wie beworben.

Das Handelsgericht Wien hat die Flug- und Hotelbuchungsplattform Travelgenio mit Sitz in Spanien wegen irreführender Geschäftspraktiken verurteilt. Mit dem Kauf eines "Flexible Ticket" sollten Reisende ihre Flüge beliebig umbuchen können. De facto war das aber nur eingeschränkt möglich, wie der Verein für Konsumenteninformation am Donnerstag mitteilte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

"Flexible Ticket" um 100 Euro

Mit dem Erwerb des "Flexible Ticket" um knapp 100 Euro sollten die Kunden auch nach der Flugbuchung noch "alle Arten von Änderungen" vornehmen können - "Hinflug, Rückflug, Hin- und Rückflug; keine Tarif-Einschränkungen; keine Bearbeitungsgebühr", heißt es in der Produktbeschreibung. Tatsächlich können Flüge den Konsumentenschützern zufolge aber nur 48 Stunden vor Antritt des Hinfluges umgebucht werden. Einmal am Zielort angekommen kann der Rückflug also nicht mehr flexibel umgeändert werden.