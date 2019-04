Online-Zimmervermieter: Einheitliches Registrierungssystem wird erarbeitet

Für Online-Zimmervermieter soll ein einheitliches Registrierungssystem erarbeitet und umgesetzt werden. Davon wird auch Airbnb betroffen sein.

Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat angekündigt, gemeinsam mit den Bundesländern ein einheitliches Registrierungssystem für Online-Zimmervermieter zu erarbeiten und umzusetzen. Das ist das Ergebnis der Tourismusreferenten-Tagung, die am Freitag in Wiener Neustadt über die Bühne ging. Geschaffen werden soll zudem ein bundeseinheitliches Erfolgsbewertungssystem.

Airbnb und andere Online-Plattformen: Faire Regulierungen sollen kommen

Die Forcierung fairer Regularien für gewerbliche und private Zimmervermieter im digitalen Bereich, also für Airbnb und andere Online-Plattformen, sei ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung des Treffens gewesen, wurde in einer Aussendung betont. Die Lösung, die nun ins Auge gefasst wurde, sei “ein großer Fortschritt in der Umsetzung gleicher und fairer Rahmenbedingungen in der Zimmervermietung”, wurden Köstinger und die niederösterreichische Landesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) zitiert. Eine Arbeitsgruppe soll “eine einheitliche Umsetzung erarbeiten und gewährleisten”.