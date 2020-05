Online-Urlaubspreise schwanken extrem: AK empfiehlt anonymes Surfen

Derzeit schwanken die Online-Urlaubspreise extrem. Je nach Endgerät, Tag und Bundesland kommen die unterschiedlichsten Preise zum Vorschein. Die AK rät daher zum anonymen Surfen.

Preise ändern sich mehrmals täglich: AK rät zu privaten Surfen

Preisunterschiede je nach Smartphone oder Computer etc. machte die AK etwa bei der Suche nach dem günstigsten Hotel für Oktober auf der Seite booking.com aus, wie sie am Dienstag mitteilte. Bei fünf von sechs Hotels habe es mindestens an einem Erhebungstag bis zu vier verschiedene Preise gegeben. Auch bei opodo.com, swoodoo.at und fluege.de seien den Testern mehrere unterschiedliche Flugpreise angezeigt worden.