Online-Treffen zwischen Ministerium und Experten zum Thema Tierschutz

Am kommenden Dienstag findet eine weitere virtuelle Besprechung zum Thema Tierschutz zwischen Gesundheitsministerium, Tierschutzorganisationen und anderen Experten statt.

"Vier Pfoten" kritisierte im Vorfeld die heimische Schweinehaltung

Die Tierschutz-NGO "Vier Pfoten" kritisierte im Vorfeld die heimische Schweinehaltung. "Österreich ist in einigen Bereichen Tierschutz-Vorreiter, aber die Schweinehaltung ist leider eine Schande. Seit Jahrzehnten hat sich in der Branche nichts bewegt - nicht zuletzt deshalb, weil Konsumentinnen und Konsumenten sich an ihr Billigfleisch gewöhnt haben, was die Landwirtschaft enorm unter Druck setzt. Wir verlangen, dass die 1. Tierhaltungsverordnung endlich für die Tiere verbessert wird", so Direktorin Eva Rosenberg.