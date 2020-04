Online-Lernhilfe in Wien wird um 500 Gratis-Kurse erweitert: Anmeldestart

Die Wiener Volkshochschulen sehen Handlungsbedarf bei der Unterstützung der Schüler und ihrer Eltern, die angesichts der Corona-Krise das Lernpensium für die Schule zur Gänze daheim erledigen müssen. Im Rahmen der Förderung 2.0 der Stadt Wien wird daher das Online-Angebot der gratis Lernhilfe für 10- bis 14-Jährige um 500 Kurse ausgeweitet. Die Anmeldung startet am heutigen Montag.

"Gerade in der aktuellen Situation ist es besonders wichtig, dass alle SchülerInnen beim Lernen zu Hause gut mitkommen und nicht zurückbleiben. Die Stadt Wien baut daher die Unterstützung der Gratis Lernhilfe und bietet für bis zu 5.000 SchülerInnen ein zusätzliches Online-Angebot", so Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Anmeldestart der gratis Lernhilfe für Wiener

Am heutigen Montag startet die Anmeldung für 500 kostenlose Lernhilfekurse in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch für Schüler zwischen 10 und 14 Jahren, die eine NMS oder AHS-Unterstufe besuchen.

Die Kurse starten ab 15. April und finden dann einmal wöchentlich zu fixen Uhrzeiten statt. Die Teilnahme ist einfach: Die angemeldeten Kinder erhalten mit der Anmeldebestätigung auch die Zugangsdaten zum Kurs. In einstündigen Einheiten wird via Videokonferenz Schulstoff durchgenommen und bei Hausaufgaben geholfen. Auch organisatorische Fragen - etwa wie man das Lernen daheim am besten umsetzen kann - finden in den Online-Lernhilfekursen der VHS Gehör. Um eine gute Unterstützung für alle KursteilnehmerInnen zu gewährleisten, können an den Online-Kursen nur bis zu 10 Schüler teilnehmen. Die Kurse finden auch statt, sollte sich für einen Kurs nur ein Kind angemeldet haben. Die Kinder können auch mehrere Online-Lernhilfekurse besuchen, wenn Bedarf besteht.