Online-Freiwilligenbörse der Caritas gestartet

Die Caritas hat eine österreichweite Freiwilligenbörse lanciert, bei der Interessenten online dasProgramm der Hilfsorganisation durchforsten können.

Durch einfache Suchparameter wie zum Beispiel 'Wo will ich helfen', 'Wem will ich helfen' oder 'Wann habe ich Zeit' wird die Suche konkret und liefert passgenaue Möglichkeiten, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.