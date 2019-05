Online-Coach hilft beim Kampf gegen zuviel Alkoholkonsum

In Österreich gibt es rund 370.000 Menschen, die zuviel Alkohol konsumieren. Ein neues Programm im Internet, der "alkcoach", soll Hilfe gegen den Alkoholkonsum bieten.

Rund 370.000 Österreicherinnen und Österreicher (fünf Prozent der erwachsenen Bevölkerung) gelten als alkoholkrank, weitere neun Prozent konsumieren Alkohol in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß. Insgesamt trinken 14 Prozent der Bevölkerung in Österreich – mehr als eine Million Menschen – Alkohol in einem problematischen Ausmaß. Ein neuer Online-Coach soll jetzt bei der Konsumreduktion helfen.

Institut für Suchtprävention in Wien hilft Betroffenen

Das Problem lieg darin, dass nur wenige Betroffene den Weg zu einer Beratungsstelle finden. Hier setzt die Arbeit des Instituts für Suchtprävention in Wien ein. Ziel ist es, Menschen, die ihren Alkoholkonsum reduzieren wollen, möglichst früh und in einer Art und Weise zu erreichen, die ihnen entgegenkommt. Daher wurde für Österreich im Zuge der österreichischen Dialogwoche Alkohol ( www.dialogwoche-alkohol.at ), in Kooperation mit dem Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung der Universität Zürich und finanziert vom Hauptverband österreichischer Sozialversicherungsträger, das Onlineprogramm www.alkcoach.at lanciert. Es wird in den kommenden Monaten noch als wissenschaftliches Forschungsprojekt durchgeführt und soll danach in den Regelbetrieb gebracht werden.