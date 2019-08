Online-Banking wird sicherer, aber komplizierter

Laut einer neuen EU-Richtlinie gelten ab 1. September strengere Regeln für das Online-Banking. Das ist nicht immer im Sinne der Kunden, die sich etwa eine neue App auf ihr Smartphone installieren müssen.

Schonfrist für Internethändler

Weitere App von Raiffeisen und Erste Bank

Trennung von Geräten gefordert

"Viele Banken verlegen alles auf das Smartphone. Wir empfehlen eine Trennung der Geräte", sagte Lausecker. Sprich, dass die Freigabe des TAN-Codes via App am Handy erfolgt, die eigentliche Überweisung aber am Computer durchgeführt wird und nicht auch am Smartphone.