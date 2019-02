Online Banking wird in Österreich immer beliebter.

Bankgeschäfte werden immer öfter mittels Smartphone, PC oder Tablet durchgeführt. Im Gegensatz dazu werden Bankfilialen immer seltener aufgesucht oder angerufen.

Online Banking immer beliebter

Der Unternehmensberater hat im Rahmen seiner “Global Consumer Banking Survey 2018” online auch 568 Bankkunden befragt. Demnach gaben 49 bzw. 42 Prozent der 18- bis 34-Jährigen an, mit einem Smartphone bzw. PC oder Tablet Bankgeschäfte durchzuführen. Dagegen gaben 64 bzw. 55 Prozent an, seltener in einer Filiale anzurufen bzw. eine solche zu besuchen, wie EY am Montag mitteilte.