"One-Stop-Shop": Servicestelle für Nachtbetriebe in Wien geplant

Um Unternehmern und Veranstaltern in Wien unter die Arme zu greifen und das Nachtleben in der Stadt zu beleben, soll es ab 2020 die Servicestelle "One-Stop-Shop" geben. Diese bietet unter anderem Unterstützung im Bürokratiedschungel.

Die Wiener Wirtschaftskammer (WKW) kämpft für mehr Nachtleben in der Stadt: Um Eventveranstaltern, Disco- und Clubbetreibern oder Kulturschaffenden den Spießroutenlauf durch den Bürokratiedschungel zu erleichtern, will die Interessensvertretung gemeinsam mit Partnern eine neue Servicestelle einrichten. Ab 2020 soll der "One-Stop-Shop" zur Verfügung stehen.

Luft nach oben gibt es in den Wiener Bezirken jenseits der Donau

Die sogenannte Nachtwirtschaft spiele für den Standort Wien inzwischen eine wichtige Rolle, verwies WKW-Vizepräsident Hans Arsenovic am Donnerstag in einer Pressekonferenz auf eine von der Kammer beauftragte Studie, die erstmals entsprechende Kennzahlen aufzeigt. Demnach gibt es in der Hauptstadt 4.300 Unternehmen mit rund 24.000 Beschäftigten, die insgesamt jährlich eine Milliarde Euro umsetzen.

Laut Arsenovic ist die Zahl der Betriebe in den vergangenen zehn Jahren in etwa gleich geblieben, Umsatz und Mitarbeiter seien allerdings um ein Drittel gewachsen. Luft nach oben gebe es vor allem noch abseits des Zentrums bzw. der "West-Ost-Achse" - beispielsweise in Transdanubien (also den Bezirken jenseits der Donau).