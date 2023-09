Die "One Chip Challenge“ ist in den letzten Jahren mehrfach aufgetaucht.

"One Chip Challenge": 14-Jähriger stirbt nach Teilnahme an Tiktok-Trend

Ein 14-jähriger US-Highschool-Schüler starb überraschend an gesundheitlichen Komplikationen, nachdem er an der viralen "One Chip Challenge" teilgenommen hatte.

Harris Wolobah aus Worcester, Massachusetts, verstarb, nachdem er die sogenannte "One Chip Challenge" ausprobiert hatte. Dabei geht es darum, einen extrem scharfen Chip zu essen, der aus den weltweit schärfsten Chilis gemacht wird.

USA: 14-Jähriger stirbt nach Verzehr von extrem scharfem Chip

Wolobah ging zur Krankenschwester der Doherty Memorial High, wo ihn seine Eltern abholten, so die Schulleitung gegenüber Boston 25 News. Die Polizei bestätigte der Nachrichtenagentur, dass der Teenager in seinem Haus am Rustic Drive starb, allerdings gibt es keine offizielle Todesursache.

Gesundheitsbehörden warnten davor, dass zu den Nebenwirkungen der "One Chip Challenge" Husten, Asthma, Erbrechen und Brennen in den Augen gehören. Boston 25 News berichtet, dass ein Gerichtsmediziner eine Autopsie durchführen wird, um die genaue Ursache für Wolobahs Tod zu ermitteln.