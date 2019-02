OMV mit Spende an die Wiener Tafel-Arbeit

100.000 Mahlzeiten für Armutsbetroffene – das ist die stolze Bilanz des OMV-Mitarbeiterengagements im Rahmen der Winterhilfsaktion "Suppe mit Sinn".

Für die Winterhilfsaktion “Suppe mit Sinn” erhielt die Wiener Tafel am 20. Februar 2019 eine Spende in der Höhe von 9.772 Euro von der OMV. Übergeben wurde der Spendenscheck von Bernhard Heneis, OMV Head of Sustainability.