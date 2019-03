Ombudsstelle für Studierende will Erleichterung bei Aufnahmeverfahren

Sollten bei im Zuge eines Aufnahmeverfahrens Studienplätze frei bleiben, fordert die Ombudsstelle für Studierende, dass diese künftig nicht mehr verfallen.

Die Ombudsstelle für Studierende empfiehlt in ihrem neuen Tätigkeitsbericht unter anderem eine Erleichterung bei Aufnahmeverfahren für Studien mit Zugangsbeschränkungen. Künftig sollen etwaige im Zuge des Verfahrens freigebliebene Plätze allen Studieninteressierten offenstehen. Heute, Donnerstag, wird der Bericht dem Wissenschaftsausschuss vorgelegt.

Uni-Zugang: Ombudsstelle für Studierende will Erleichterung

Derzeit dürfen in den Studienfeldern Architektur/Städteplanung, Biologie/Biochemie, Publizistik/Kommunikationswissenschaft, Informatik, Pharmazie und Wirtschaftswissenschaften (ab 2019/20 auch Jus, Erziehungswissenschaften und Fremdsprachen) Aufnahme- bzw. Auswahlverfahren nur dann durchgeführt werden, wenn die Zahl der dafür angemeldeten Studienwerber die Zahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze übersteigt. Melden sich an einer Uni zu wenige Personen an, entfällt die Aufnahmeprüfung und alle Registrierten werden zugelassen.