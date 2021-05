Omas gegen Rechts halten in Wien erneut Mahnwache für Flüchtlinge

Die "Omas gegen Rechts" haben mit dem Ende des Lockdowns ihre Mahnwache für die Geflüchteten an den EU-Außengrenzen fortgesetzt. Die Aktivistinnen stehen wieder vor dem Bundeskanzleramt in Wien.

Am Montag hat die Mahnwache der "Omas gegen Rechts" vor dem Bundeskanzleramt wieder gestartet. Seit September protestiert die zivilgesellschaftliche Plattform vor dem Bundeskanzleramt, trotz mehrerer Lockdowns leisteten die "Omas" bereits über 16 Wochen Widerstand "gegen die unmenschliche Asylpolitik der Bundesregierung", wie es in einer Aussendung am Mittwoch hieß.