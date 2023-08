Oma verlor Enkel aus den Augen: Große Suchaktion in Wien

Ein abgängiger Bub (9) hat am Donnerstag eine Suchaktion der Polizei in Wien-Floridsdorf ausgelöst. Das Kind kam nach kurzer Zeit selbstständig wieder nach Hause.

Leserreporter Erich W. schickte am Donnerstag Fotos eines Polizeieinsatzes an VIENNA.at und berichtete von einer Suchaktion in Wien-Floridsdorf.