Oma und Baby ausgesetzt: Zwei Katzendamen im WTV aufgenommen

Oma und Ludi: Zwei sehr unterschiedliche Katzen und doch mit dem gleichen Schicksal. Beide wurden von ihren Besitzern anscheindend nicht mehr gewollt und deshalb ausgesetzt.

Wien-Meidling: Katzenoma im Gebüsch entdeckt

Oma wurde bereits ans Silvester in einem Gebüsch beim Schöpfwerk in Wien-Meidling von Passanten entdeckt. Zuerst wollten die Passanten die betagte Katze sogar behalten, nun haben sie sich aber entschieden, die Katzendame in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf zu bringen. Oma wurde dort tierärztlich untersucht. Den Namen Oma erhielt sie, da sie auf rund 20 Jahre geschätzt wird. Sie besitzt außerdem keine Zähen mehr und leidet an einer leichten Schilddrüsenüberfunktion. Es besteht nach wie vor die leise Hoffnung, dass die Katze nicht ausgesetzt, sondern aufgrund der Knallerei entlaufen sein könnte.