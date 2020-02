Oliver Pocher vs. Michael Wendler: Der LIVE-Showdown

Das Duell Oliver Pocher vs. Michael Wendler läuft bereits einige Wochen über Social Media. Jetzt ist es soweit: Es gibt einen LIVE-Showdown.

Die Streithähne Oliver Pocher und Michael Wendler treten bei RTL in "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!" gegeneinander an. Dabei müssen sie sich in mehreren Spielen miteinander messen. Unterstützung gibt es dabei selbstverständlich von ihren jeweiligen Partnerinnen Amira und Laura Müller. Der Showdown zwischen den beiden Entertainern wird live im TV übertragen. Weitere Details gibt es im folgenden Video.