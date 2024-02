Oliver Glasner ist neuer Trainer von Premier League Klub Crystal Palace

Nur einige Stunden nachdem Roy Hodgson als Trainer von Crystal Palace zurückgetreten ist, wurde am Montagabend Oliver Glasner als sein Nachfolger ernannt.

Dies markiert die Rückkehr von Oliver Glasner ins Trainergeschäft und macht ihn zum zweiten österreichischen Trainer in der Geschichte der englischen Fußball-Premier-League. Der 49-jährige Oberösterreicher wurde engagiert, um den Londoner Club vor dem drohenden Abstieg zu bewahren. Er tritt die Nachfolge des 76-jährigen Hodgson an, der aufgrund einer Krankheit ausscheidet.

Glasner bis 2026 Trainer bei Crystal Palace

Im Süden von London soll er den Absturz beenden und mit den 2013 aufgestiegenen "Eagles" den Klassenerhalt schaffen. Noch vor der Partie von Crystal Palace am Montagabend-Partie bei Everton lag der Klub aus dem Süden London nur auf dem 16. Tabellenrang. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt fünf Zähler. Crystal Palace hatte zuvor zehn der vergangenen 16 Ligaspiele verloren, womit Hodgson immer mehr in Kritik geraten war.

Glasner feierte Europa League Sieg mit Eintracht Frankfurt

Glasner, als Spieler eine Legende bei der SV Ried, war 2012 als Co bei Red Bull Salzburg ins Trainergeschäft eingestiegen und nach erfolgreichen Engagements in Ried und beim LASK im Juli 2019 in die deutsche Bundesliga zum VfL Wolfsburg gewechselt. Nach Rang vier in der Bundesliga und der Qualifikation für die Champions League zog es Glasner im Sommer 2021 weiter zu Eintracht Frankfurt, wo er zum Publikumsliebling wurde.