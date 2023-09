OLG Wien: Daten-Sicherstellung im Bundeskanzleramt war rechtens

Die Beschwerde der Republik Österreich gegen die Anordnung der WKStA vom August 2022 zur Sicherstellung von Daten im Bundeskanzleramt ist am Donnerstag vom OLG Wien abgewiesen worden.

Daten von allen Mitarbeitern im Bundeskanzleramt sichergestellt

WKStA wollte mit Sicherstellung Löschung von Daten verhindern

Landesgericht wies Einspruch gegen Sicherstellungsanordnung ab

WSKtA übergab Daten nach Sicherstellung dem Landesgericht Wien

In einem Sichtungsverfahren ist von diesem seitdem zu klären, ob und welche Daten tatsächlich freigegeben werden. "Daran ändere auch die vorliegende Entscheidung des OLG Wien nichts" so Peschorn auf Anfrage der APA.

Sicherstellung für OLG Wien "geradezu unumgänglich"

Das OLG Wien folgt mit seiner nunmehrigen Entscheidung nicht den Bedenken der Republik, wonach die Sicherstellungsanordnung "unzureichend" bestimmt ist, und erachtet die umfangreiche Sicherstellung von dienstlicher und privater Daten u.a. deswegen für zulässig, weil es nicht möglich sei, die Daten vor der Sicherstellung entsprechend zu filtern. Gleichwohl aus Sicherstellungsanordnung hervorgehe, dass Daten, die nicht mit dem "Beinschab-Österreich-Tool" in Verbindung stehen, und ebenso Daten, die der Geheimhaltung nach § 112a StPO (nachrichtendienstliche Informationen) nicht sichergestellt werden sollen, "ist die angeordnete ungefilterte Mitnahme sämtlicher potentiell relevanter, auf den genannten Datenquellen gespeicherten Daten zulässig und geradezu unumgänglich". Denn es wäre praktisch nicht durchführbar, "vor Ort eine Unzahl an Daten auf ihre Relevanz (...) - etwa anhand entsprechender Suchworte oder anderer Filterkriterien (...) - zu durchsuchen" schreibt das OLG in seiner Begründung. So wären etwa zahlreiche Informationen aus Daten "bei einer bloßen Stichwortsuche nicht zugänglich".