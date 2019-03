OLG: Fall Julia Kührer wird nicht neu aufgenommen

Auch in zweiter Instanz wurde nun der Wiederaufnahme-Antrag im Fall Julia Kührer abgewiesen.

Der Antrag auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens im Fall Julia Kührer ist auch in zweiter Instanz abgewiesen worden. Diese Entscheidung des Oberlandesgerichtes (OLG) Wien vom 19. März hat das Landesgericht Korneuburg am Dienstag bekanntgegeben. Das Erstgericht hatte den Wiederaufnahme-Antrag im Sommer vergangenen Jahres abgelehnt.

Im September 2013 hatte ein Geschworenensenat in Korneuburg einen damals 51-jährigen Wiener in einem Indizienprozess des Mordes an der 2006 verschwundenen 16-Jährigen aus Pulkau im Weinviertel schuldig gesprochen. Die verhängte lebenslange Haft wurde dann auf 20 Jahre herabgesetzt.