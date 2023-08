OLG bestätigt Freispruch für OStA-Leiter Fuchs

In der Berufungsverhandlung hat das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) am Donnerstag den in erster Instanz erfolgten Freispruch für den Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien (OStA), Johann Fuchs, bestätigt.

Dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien (OStA), Johann Fuchs, war Verletzung des Amtsgeheimnisses und Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss vorgeworfen worden.

OStA-Leiter Fuchs soll Aktenteile weitergegeben haben

Fuchs soll laut Anklage im Dezember 2020 Aktenteile einer Anzeige der Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen eine ehemalige "Presse"-Redakteurin an den suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek weitergegeben haben. Zudem soll er Pilnacek erzählt haben, dass die Anzeige von der WKStA nicht weiter verfolgt wurde. Andererseits soll Fuchs laut Anklage genau in dieser Sache vor dem Ibiza-U-Ausschuss im März 2021 gelogen haben. Im Sommer 2022 war der Top-Jurist deswegen schuldig gesprochen worden. Das OLG hob den Schuldspruch aber auf. Die Causa wurde im März daher am Landesgericht Innsbruck neu verhandelt und endete mit einem Freispruch.

Freispruch für OStA-Leiter Fuchs vor OLG bestätigt

Wie bereits das Landesgericht stellte nun auch das OLG beim Anklagepunkt der Verletzung des Amtsgeheimnisses fest, dass weder private noch öffentliche Interessen durch die Weitergabe der Aktenteile an Pilnacek verletzt worden waren. Dass innerhalb der Justiz eine "unbeeinflusste Entscheidungsfindung oder Stigmatisierung" der Journalistin zu befürchten gewesen sei, sei "nicht feststellbar". Fuchs habe auf die "Verschwiegenheit von Pilnacek vertraut", sagte der OLG-Richter in seiner Urteilsbegründung. Außerdem habe sich Pilnacek für die Einstellung der Anzeige ausgesprochen, "warum sollte er dann noch die Entscheidungsfindung beeinflussen?", fragte er.

Ebenfalls den Feststellungen des Erstgerichts folgte das OLG beim zweiten Anklagepunkt, der Falschaussage von dem U-Ausschuss. Das Landesgericht hatte einen Aussagenotstand gesehen. Der Gegenstand des U-Ausschusses habe sich sehr wohl gegen Fuchs gerichtet - "auch wenn er kein politischer Entscheidungsträger ist", hielt das Höchstgericht nun fest. Dass der OStA-Leiter aussagte, sich nicht mehr erinnern zu können, Aktenteile weitergegeben zu haben, war eine "Verteidigung und nichts anderes". "Es ist ein wichtiger Grundsatz unserer Rechtsordnung, dass kein Verdächtiger sich selbst belasten muss", hieß es zudem.

Oberstaatsanwalt sah keinen Aussagenotstand bei OStA-Leiter Fuchs

Oberstaatsanwalt Thomas Willam ortete dagegen sehr wohl die Eignung, öffentliche und private Interessen zu verletzen. Dadurch, dass Pilnacek über die vorbereitete Anzeige Bescheid gewusst habe, hätte eine Gefährdungseignung bestanden, indem Einfluss auf Entscheidungsträger im Justizministerium genommen werden hätte können. Außerdem habe sich das Gericht hinsichtlich der privaten Interessen nur mit jenen der Journalistin auseinandergesetzt aber nicht denen der anzeigenden Staatsanwälte. Diese hätten kein Interesse daran gehabt, dass Pilnacek von der Anzeige erfährt. Hinsichtlich der Falschaussage vor dem U-Ausschuss argumentierte der Oberstaatsanwalt, dass eine Aussage zwar "unangenehm" sei, dies aber keinen Aussagenotstand begründen kann.

Verteidiger: Fuchs sag Gefahr "selbst in ein Strafverfahren hineingezogen zu werden"

Verteidiger Martin Riedl wiederum meinte, dass Fuchs während der Befragung im Untersuchungsausschuss "gemerkt und gewusst" habe, dass es "auch gegen ihn" gehe. Spätestens bei der Frage nach seinem Mobiltelefon habe die Gefahr bestanden, "selbst in ein Strafverfahren hineingezogen zu werden". In puncto Amtsgeheimnis verwies er auf das Erstgericht. Die Österreichische Justiz sei unabhängig und lasse sich nicht von Medien beeindrucken. Außerdem könne man Pilnacek nicht unterstellen, "als Unzuständiger in der Lage zu sein, dass hier etwas in seinem Sinne passiert", meinte Riedl.

Gericht stellte Aussagenotstand fest

Das Erstgericht hatte die Weitergabe von Dokumenten über die WKStA-Anzeige gegen die Redakteurin durch Fuchs zwar als "erwiesen" angesehen, ortete aber keine Verletzung öffentlicher oder privater Interessen, die Handlung sei auch nicht dazu geeignet gewesen. Im zweiten Anklagepunkt - der Falschaussage vor dem parlamentarischen U-Ausschuss, wo Fuchs angegeben hatte, sich an die Weitergabe der Dokumente nicht mehr erinnern zu können - stellte das Landesgericht einen sogenannten Aussagenotstand fest. Zum Zeitpunkt der Aussage im Jahr 2021 seien zahlreiche Anzeigen und Suspendierungsaufforderungen von politischen Parteien gegen den Angeklagten vorgelegen, zudem sei ein Ermittlungsverfahren gelaufen. Fuchs hatte die strafrechtlichen Vorwürfe stets vehement bestritten.

ÖVP-Kritik an "medialer Vorverurteilung" nach Bestätigung von Fuchs-Freispruch

Eine Reaktion auf das Urteil gab es seitens der ÖVP. "Im Fall von Johann Fuchs wurde die Unschuldsvermutung einmal mehr nicht ernst genommen", kritisierte Justizsprecherin Michaela Steinacker. Auch "mediale Vorverurteilung" sei ein Problem, über den Freispruch werde zudem nicht im gleichen Ausmaß berichtet wie bei Bekanntwerden der Vorwürfe. Steinacker forderte zudem mehr Beschuldigtenrechte: "Man wird dem Rechtsstaat nicht gerecht, wenn freigesprochene Beschuldigte neben der starken psychischen Belastung auch auf den hohen Kosten sitzen bleiben."