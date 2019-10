Oktoberfest: Wie viel verdienen Wiesn-Bedienungen?

Es ist wohl einer der härtesten Jobs auf der Wiesn: Die Wiesn-Bedienung. Doch was sind eigentlich die Aufgaben der Kellner und Kellnerinnen und wie viel verdient man als Bedienung?

Ein ganzes Wochenende auf dem Oktoberfest. Danach braucht man erstmal eine Pause. Die Bedienungen arbeiten allerdings durch - 16 Tage am Stück.

Kein fixer Stundenlohn für Wiesn-Bedienungen

Die Bedienungen erhalten für ihre Arbeit kein fixes Gehalt, sondern Arbeiten auf Provisionsbasis. Rund 10 Prozent des Umsatzes wandert danach - vor Steuer - in ihre Taschen - bei einer Maß Bier ist das rund 1 Euro plus Trinkgeld. Je mehr Krüge man also tragen kann, desto lukrativer ist es für die Bedienungen.