Oktober-Bilanz: Kaum Sonnenschein und viel Regen

Der diesjährige Oktober 2020 war laut ZAMG ungewöhnlich feucht und trüb und vor allem im Bergland auch relativ kühl. Vereinzelt gab es sogar neue Regenrekorde.

Die Zahl der Sonnenstunden lag 27 Prozent unter dem vieljährigen Mittel. "Weniger Sonnenschein gab es in einem Oktober zuletzt vor 22 Jahren, im Oktober 1998", so Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Freitag.

Diesjähriger Oktober war ungewöhnlich nass und trüb

Die Temperatur lag in der österreichweiten Auswertung genau im Bereich des vieljährigen Mittels. Regional gesehen gab es aber deutliche Unterschiede, mit einer größtenteils milden Osthälfte und einem kühlen Westen. Auf den Bergen war es generell kälter als im Durchschnitt. So gab es in Obertauern in Salzburg auf 1.772 Meter Seehöhe 17 Frosttage (im Mittel sind es hier zwölf) und fünf Eistage (im Mittel sind es drei).