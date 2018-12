Ohne Ticket unterwegs: 2018 nur wenige Schwarzfahrer bei den Wiener Linien

Jeden Tag sind über 100 Kontrolleure der Wiener Linien im gesamten Netz im Einsatz. Bei rund 5,7 Millionen kontrollierten Fahrgästen waren 2018 nur 1,9 Prozent ohne gültigen Fahrschein unterwegs.

Internationale Schwarzfahrerquote: Wien schneidet gut ab

Wien schneidet beim internationalen Vergleich mit der niedrigen Schwarzfahrerquote sehr gut ab. In Hamburg sind etwa 4,5 Prozent und in Berlin etwa 3 Prozent ohne gültiges Ticket unterwegs. In Paris liegt der Anteil an Schwarzfahrern bei 5 Prozent, in Frankfurt sogar bei 6 Porzent. Laut den Wiener Linien liegt die niedrige Schwarzfahrerquote an den laufenden Investitionen in das Öffi-Netz und dem europaweit unvergleichlichen Preis-Leistungsverhältnis.