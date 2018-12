Die MA 48 bittet darum, Schmuck, Lametta etc. vor der Entsorgung aus dem Christbaum zu entfernen.

"Ohne Lametta wäre es netter": MA 48 startet Christbaumsammlung in Wien

Die Weihnachtsfeiertage neigen sich dem Ende zu und auch die Christbäume werden in den kommenden Tagen und Wochen aus den Häusern und Wohnungen in Wien entfernt. Die MA 48 steht ab morgen an 534 Sammelstellen bereit, um Ihre Christbäume richtig zu entsorgen. Es werden rund 700 Tonnen Christbäume erwartet.

Mehr als 170.000 ehemalige Christbäume harren jährlich in Wien ihrer Verwertung nach den Feiertagen. Um die rund 700 Tonnen Bioabfall fachgerecht in Bio-Energie zu verwandeln, richtet die zuständige Wiener Magistratsabteilung 48 ab morgen, Donnerstag, bis zum 13. Jänner 534 Christbaum-Sammelstellen ein.

Unter dem Motto “Ohne Lametta wäre es netter” stehen die Sammelstellen in allen Bezirken zur Verfügung. Diese gibt es seit 1990 flächendeckend in ganz Wien. Die ursprünglich 220 Sammelstellen sind im Laufe der Jahre auf bereits 534 Sammelstellen angewachsen. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 173.000 Christbäume zu den Sammelstellen gebracht. Dies entsprach einem Gewicht von über 757 Tonnen bzw. einer Steigerung von etwa acht Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Ab 27. Dezember Christbaumstellen in Wien eingerichtet Ab 27. Dezember sind – mit Ausnahme des 1. Bezirks – alle temporären Christbaumsammelstellen eingerichtet und sowohl im Online Stadtplan der Stadt Wien, als auch in der 48er-App abrufbar. Die Christbaumsammelstellen im 1. Bezirk stehen aufgrund des traditionellen Silvesterpfades erst ab dem 2. Jänner zur Verfügung. Zusätzlich können die Christbäume natürlich auch ganzjährig auf den Wiener Mistplätzen abgegeben werden.

Da der Christbaumschmuck zum Großteil wiederverwendet werden kann und auch um Verunreinigungen bei den Sammelstellen zu vermeiden, müssen alle Schmuckstücke wie Haken, Lametta oder Glaskugeln unbedingt entfernt werden, bittet die MA 48.

(S E R V I C E – Informationen zu den Christbaumsammelstellen ab 27. Dezember am Misttelefon (Tel. 01/546-48) der MA 48 sowie im Online-Stadtplan der Stadt Wien.)