OGH-Urteil zu privatem Versicherungsschutz und Raserei

Wer auf Österreichs Straßen als Raser unterwegs ist, muss sich bald nicht nur auf härtere Strafen einstellen. Ein Urteil zum privaten Versicherungsschutz kommt nun vom Obersten Gerichtshof (OGH).

In einem richtungsweisenden Urteil stellte der Oberste Gerichtshof jetzt auch klar, dass der private Versicherungsschutz entfällt, wenn der Unfall durch extreme Raserei ausgelöst worden ist, berichteten die "Salzburger Nachrichten" (SN) in der Dienstagausgabe. Die Versicherung hatte ein entsprechendes Verfahren in allen drei Instanzen gewonnen.